Главы оборонных ведомств Турции и РФ встретятся в Москве

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава разведки Хакан Фидан и глава Минобороны России Сергей Шойгу проведут в пятницу встречу в Москве, сообщает Минобороны РФ.



«Двадцать четвертого августа сего года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проведет встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и директором национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом, прибывшими с рабочим визитом в Москву», — говорится в сообщении.



Согласно сообщению, главы военных ведомств продолжат предметный диалог, начатый неделю назад также на двусторонней встрече в Москве, по актуальным темам региональной безопасности, ситуации в Сирии и двустороннего взаимодействия стран по линии военных ведомств.