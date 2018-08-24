Чавушоглу и Лавров обсудили в Москве Идлиб, сирийских беженцев, экономику и энергетику

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели в пятницу переговоры в Москве. Собеседники виделись десять дней назад в Анкаре на полях совещания турецких послов и постпредов при международных организациях, приглашение на такого рода мероприятие произошло впервые в практике двусторонних отношений.

Россия и Турция договорились о создании механизма по облегчению визового режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.



«Со своей стороны мы подтвердили готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан и будем заниматься этим в самое ближайшее время. Договорились сформировать механизм для консультаций по выработке договоренностей на эту тему», — сказал он.



По словам Лаврова, как только закончатся каникулы экспертов по этому вопросу, им будет поручено собраться и рассмотреть ближайшие шаги в этой области.



«Я надеюсь, что в самое ближайшее время вы новости услышите», — добавил он.

Чавушоглу сообщил, что скоро может состояться встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.



«В ближайшее время ожидаются контакты, встречи на уровне наших президентов. На сей раз в Иране состоится встреча в «сочинском» формате. Безусловно, в нашу задачу входит как руководителей внешнеполитических ведомств подготовка данных мероприятий», — сказал министр на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Чавушоглу также заявил, что успешное сотрудничество Анкары и Москвы вызывает зависть «у некоторых кругов».



«Мы прилагаем активные усилия для того, чтобы доложить нашему руководству о проделанной работе, регулярно проводятся встречи президентов. И как говорили президенты в ходе встречи в Йоханнесбурге на саммите БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР - ред.), действительно, это успешное сотрудничество вызывает порой зависть у некоторых кругов», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.



Он отметил, что Россия для Турции является «стратегическим, значительным партнером».

Лавров сообщил, что обсудил с Чавушоглу вопросы возвращения сирийских беженцев на родину.



«РФ и Турция заинтересованы во взаимодействии в том, что касается создания условий безопасного возвращения на родину сирийских граждан. Мы будем прилагать усилия, чтобы эти процессы помогали стабилизировать обстановку и решать вопросы, необходимые для начала политического процесса. В наших планах прилагать совместные усилия в целях окончательного искоренения террористов на сирийской земле и установления прочного мира и стабильности в САР», — отметил российский министр.

Дата встречи лидеров России, Ирана и Турции, которая пройдет в Тегеране, будет объявлена в ближайшее время, сообщил Лавров.



«Дата встречи лидеров есть, ее очень скоро объявят», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.



Говоря о повестке дня саммита, Лавров заявил, что «наверняка это будет весь комплекс вопросов».



«Проблемы деэскалации сейчас решаются, и мы комментировали ситуацию в Идлибе, она действительно многослойная, очень непростая», — добавил российский министр.

Главы МИД во многом продолжили сегодня начатый в столице Турции диалог, повестка дня включает широкий круг вопросов: ситуацию в Идлибе и возвращение сирийских беженцев, предстоящие контакты на высшем уровне, совместные энергетические и экономические проекты, в том числе в свете взаимных расчетов в национальных валютах.

Как отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, особое внимание планировалось уделить проблематике сирийского урегулирования, поиску путей политического решения конфликта. «Министры также предметно обсудят ход реализации стратегически важных для России и Турции проектов в политической и торгово-экономической сферах», — сообщила Захарова.

Двусторонние отношения

Российско-турецкие отношения претерпевают один из самых активных периодов. Стороны проводят регулярные контакты на высшем и высоком уровнях, по линии министерств и ведомств, гражданских обществ и бизнеса. На прошлой неделе в Москве состоялись консультации министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и главы Национальной разведывательной организации Хакана Фидана с российскими коллегами.

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут дважды встретиться в обозримом будущем в рамках саммитов, посвященных сирийскому урегулированию. В сентябре возможно состоятся переговоры лидеров России, Турции, Франции и ФРГ в Стамбуле, и также пройдет встреча в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) в Тегеране.

В МИД РФ отмечают позитивную динамику товарооборота, который в мае этого года вырос на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году и составил 11,4 млрд долларов. Россия и Турция продолжают реализацию проектов «Турецкий поток» и строительство АЭС «Аккую». «Стороны активно работают над устранением остающихся торговых барьеров в торговле и расширением номенклатуры сельскохозяйственных товаров», — обратили внимание на Смоленской площади.

Москва и Анкара выступают против американских санкций, расценивая их как инструмент недобросовестной конкуренции. Вашингтон, в частности, угрожает турецким партнерам рестрикциями за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В этой связи геометрически возрастает необходимость использования национальных валют при ведении торговли, подобная практика уже имеет место.

Кроме того, на переговорах будет рассматриваться упрощение визового режима. По итогам прошлой встречи было объявлено, что Россия готова детально обсуждать отмену визового режима для предпринимателей и держателей официальных паспортов, а также упростить процедуру получения виз для водителей большегрузных автомобилей.