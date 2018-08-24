Чавушоглу и Лавров обсудят в Москве Идлиб, сирийских беженцев, экономику и энергетику

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели в пятницу переговоры в Москве. Собеседники виделись десять дней назад в Анкаре на полях совещания турецких послов и постпредов при международных организациях, приглашение на такого рода мероприятие произошло впервые в практике двусторонних отношений.

Чавушоглу сообщил, что скоро может состояться встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.



«В ближайшее время ожидаются контакты, встречи на уровне наших президентов. На сей раз в Иране состоится встреча в «сочинском» формате. Безусловно, в нашу задачу входит как руководителей внешнеполитических ведомств подготовка данных мероприятий», — сказал министр на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Главы МИД во многом продолжат сегодня начатый в столице Турции диалог, повестка дня включает широкий круг вопросов: ситуацию в Идлибе и возвращение сирийских беженцев, предстоящие контакты на высшем уровне, совместные энергетические и экономические проекты, в том числе в свете взаимных расчетов в национальных валютах.

Как отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, особое внимание планировалось уделить проблематике сирийского урегулирования, поиску путей политического решения конфликта. «Министры также предметно обсудят ход реализации стратегически важных для России и Турции проектов в политической и торгово-экономической сферах», — сообщила Захарова.

Двусторонние отношения

Российско-турецкие отношения претерпевают один из самых активных периодов. Стороны проводят регулярные контакты на высшем и высоком уровнях, по линии министерств и ведомств, гражданских обществ и бизнеса. На прошлой неделе в Москве состоялись консультации министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и главы Национальной разведывательной организации Хакана Фидана с российскими коллегами.

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут дважды встретиться в обозримом будущем в рамках саммитов, посвященных сирийскому урегулированию. В сентябре возможно состоятся переговоры лидеров России, Турции, Франции и ФРГ в Стамбуле, и также пройдет встреча в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) в Тегеране.

В МИД РФ отмечают позитивную динамику товарооборота, который в мае этого года вырос на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году и составил 11,4 млрд долларов. Россия и Турция продолжают реализацию проектов «Турецкий поток» и строительство АЭС «Аккую». «Стороны активно работают над устранением остающихся торговых барьеров в торговле и расширением номенклатуры сельскохозяйственных товаров», — обратили внимание на Смоленской площади.

Москва и Анкара выступают против американских санкций, расценивая их как инструмент недобросовестной конкуренции. Вашингтон, в частности, угрожает турецким партнерам рестрикциями за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В этой связи геометрически возрастает необходимость использования национальных валют при ведении торговли, подобная практика уже имеет место.

Кроме того, на переговорах будет рассматриваться упрощение визового режима. По итогам прошлой встречи было объявлено, что Россия готова детально обсуждать отмену визового режима для предпринимателей и держателей официальных паспортов, а также упростить процедуру получения виз для водителей большегрузных автомобилей.

Возвращение домой

Представители России, Ирана и Турции как стран-гарантов астанинского процесса на встрече в Сочи 30-31 июля условились содействовать процессу возвращения сирийских беженцев.

Турция недавно предложила России создать межведомственную группу для решения технических вопросов возвращения беженцев. На турецкой территории на данный момент находятся более трех миллионов беженцев.

Однако Анкара видит необходимым привлечение сил ООН, в частности Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по мнению которого в Сирии еще нет условий для возвращения беженцев.