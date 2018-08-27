Эрдоган и премьер Великобритании обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй двусторонние экономические отношения и региональные проблемы, говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.



«В ходе телефонного разговора лидеры Турции и Великобритании обсудили двусторонние экономические отношения и региональные проблемы», — говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана.

Эрдоган и Мэй подчеркнули важное значение развития двусторонних экономических и торговых отношений.

Собеседники также пришли к договоренности по вопросу встречи министра казначейства и финансов Берата Албайрака и его британского коллеги, которая состоится в ближайшее время.

Кроме того, президент Турции и премьер Великобритании обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Идлибе.

Разговор состоялся на фоне кризиса в турецко-американских отношениях.