Эрдоган посетит саммит президентов Турции, России и Ирана 7 сентября

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отправится 7 сентября в Иран, где примет участие в трехстороннем саммите президентов Турции, России и Ирана, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Ранее, говоря о повестке дня саммита по Сирии, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «наверняка это будет весь комплекс вопросов».

Турция, Россия и Иран являются странами-гарантами перемирия в Сирии в астанинском формате.

Первый подобный саммит прошел в ноябре прошлого года в российском Сочи. В апреле этого года саммит трех президентов прошел в Стамбуле.