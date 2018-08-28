Анкара разочарована заявлением Макрона о членстве Турции в ЕС — МИД

Анкара глубоко разочарована выражениями, которые использовал президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о Турции и возможности ее вступления в Европейский союз, заявил пресс-секретарь Хами Аксой.

Выступая накануне в Париже перед французскими послами, Макрон заявил, что считает важным строить стратегическое партнерство Европы с Россией и Турцией. При этом он усомнился в целесообразности продолжения разговора о членстве Турции в Евросоюзе.



«Заявления Макрона о нашей стране еще раз показали, что, несмотря на то, что мы разъясняем свои действия на разных платформах, он далек от понимания происходящего в Турции. Не соответствует действительности заявление, что наша страна «антиевропейская». На самом деле она является неотъемлемой частью Европы с политической, географической и исторической точки зрения, и как всегда выполняла свою миссию для безопасности европейского континента», — говорится в заявлении Аксоя.

Турция как союзник НАТО и кандидат на вступление в ЕС и так является стратегическим и привилегированным партнером Евросоюза, сотрудничая с ним по многим вопросам, начиная от миграционного кризиса и заканчивая борьбой с терроризмом, сказал пресс-секретарь.

Аксой также раскритиковал Макрона за использование выражений «исламистский» и «исламский» терроризм.

«Терроризм не имеет религиозной, национальной или расовой принадлежности. Необходимо еще раз отметить, что было бы неверным увязывать эту напасть с какой-либо религией», — сказал он.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.



Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Турция раскритиковала Евросоюз за недостаточное проявление солидарности со страной, а Брюссель приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в ЕС.