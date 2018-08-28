Отношения Турции и России — не альтернатива отношениям с США и ЕС — Чавушоглу

Турецко-российские отношения не являются альтернативой ее отношениям с США и ЕС, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.



«Мы не обязаны принимать участие в несправедливых санкциях, которые одна страна накладывает на другую. Наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с ЕС или США. Турция проводит сбалансированную политику», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в ходе визита в Литву.

Кроме того, комментируя визит членов Палаты представителей США в Турцию, в ходе которого те якобы призвали Анкару отказаться от приобретения у РФ зенитных ракетных систем С-400, чтобы гарантировать себе получение американских истребителей пятого поколения F-35, Чавушоглу вновь подчеркнул, что «покупка С-400 является не предпочтением [Турции], а вынужденной мерой».

«Системы ПРО мы изначально хотели получить от союзников, прежде всего, от США. Они нам их не продали или не захотели продать. Но мы нуждаемся в этих системах, сейчас нам нужно удовлетворить срочную потребность в них… С-400 — это не наше предпочтение, это вынужденная необходимость», — сказал турецкий министр.



Он добавил, что США не может гарантировать поставки в Турции ЗРК Patriot, напомнив об угрозах из Вашингтона заморозить поставку истребителей-бомбардировщиков пятого поколении F-35. «По проекту F-35 мы партнеры, но если они будут действовать, как в ковбойском фильме, по принципу «делаю, что хочу», то мы будем отвечать», — отметил Чавушоглу.



В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.



Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Одним из наиболее противоречивых пунктов бюджета является положение о «введении запрета на поставку самолетов F-35 в Турцию до получения доклада» об американо-турецких отношениях, влиянии на них планируемого Турцией приобретения у России С-400, а также о последствиях для военной промышленности США в случае исключения Турции из программы международных поставок F-35. Документ должен быть предоставлен Пентагоном Конгрессу в течение 90 дней после вступления бюджета в силу. После получения Конгрессом доклада поставки самолетов предполагается возобновить.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного по подозрению в связях с террористическими организациями. Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.



Затем президент Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 процентов и 50 процентов соответственно. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов США.