Военные Турции и России ведут консультации о возможной операции в Идлибе — Лавров

Военные Турции и России ведут консультации по поводу возможной операции в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



«Несколько дней назад в Москве, как вы знаете, были переговоры между министрами иностранных дел, министрами обороны с участием представителей спецслужб, в ходе которых Идлибу было уделено главное внимание по понятным причинам», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.



«Как привести это политическое согласие на язык практических действий — об этом говорят военные России и Турции, которые владеют ситуацией на земле», — добавил Лавров.



Идлиб, расположенный в северо-западной части Сирии на турецкой границе, многократно подвергался атакам со стороны военных сил режима Асада после разразившейся в 2011 году гражданской войны.

С марта 2015 года Идлиб больше не контролируется режимом Асада. Провинция находится под контролем сил сирийской оппозиции.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.