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Президент Эрдоган провел встречу с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом

РИА НОВОСТИ
АНКАРА
Опубликовано
Фото: АА

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре главу МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы турецкого лидера в среду.

Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

Во встрече принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил РИА Новости, что визит Зарифа в Турцию связан с двусторонними отношениями, будут обсуждаться вопросы, важные для обеих стран.

Визит Зарифа в Анкару ранее не был анонсирован.

Ранее пресс-служба Эрдогана сообщила о намеченной на 7 сентября в Иране трехстороннем российско-турецко-иранском саммите по Сирии.

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