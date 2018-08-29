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Президент Эрдоган проводит встречу с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом

РИА НОВОСТИ
АНКАРА
Опубликовано
Фото: АА

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принимает в Анкаре главу МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы турецкого лидера в среду.

«Сегодня в 17.15 (мск — ред.) началась встреча нашего президента с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме в офисе правящей Партии справедливости и развития в Анкаре», — сказал собеседник агентства.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил РИА Новости, что визит Зарифа в Турцию связан с двусторонними отношениями, будут обсуждаться вопросы, важные для обеих стран.

Визит Зарифа в Анкару ранее не был анонсирован.

Ранее пресс-служба Эрдогана сообщила о намеченной на 7 сентября в Иране трехстороннем российско-турецко-иранском саммите по Сирии.

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