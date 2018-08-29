Президент Эрдоган проводит встречу с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принимает в Анкаре главу МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы турецкого лидера в среду.



«Сегодня в 17.15 (мск — ред.) началась встреча нашего президента с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме в офисе правящей Партии справедливости и развития в Анкаре», — сказал собеседник агентства.



Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил РИА Новости, что визит Зарифа в Турцию связан с двусторонними отношениями, будут обсуждаться вопросы, важные для обеих стран.



Визит Зарифа в Анкару ранее не был анонсирован.



Ранее пресс-служба Эрдогана сообщила о намеченной на 7 сентября в Иране трехстороннем российско-турецко-иранском саммите по Сирии.