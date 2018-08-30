В Армении арестован один из важных членов FETÖ

Полиция Армении задержала одного из высокопоставленных членов Гюленистской террористической группы (FETÖ) Кемаля Оксюза на основании ордера на арест, который выдали в США.

По данным новостного агентства Armenpress, полиция начала операцию по поиску Оксюза с первого дня выдачи ордера. Начальник полиции Армении лично руководил процессом, заявило агентство.

Как сообщается, Оксюзу, который поменял свое имя на «Кевин» после принятия американского гражданства, было предъявлено уведомление Интерпола с «красным углом» о его международном розыске.

Бывший бизнесмен Оксюз был председателем организации «Turquoise Council for Americans and Eurasians» в Техасе, которая контролировала деятельность других некоммерческих гюленистских организаций в регионе.

Власти США 23 августа текущего года объявили в розыск Оксюза, который обвиняется в подделке документов.

В ноябре прошлого года Агентство Анадолу сообщило со ссылкой на прокуратуру Анкары, что два координатора попытки переворота в Турции Кемаль Батмаз и Адиль Оксюз четыре раза посещали США в 2016 году, последний раз с 11 по 13 июля. Бывший сотрудник университета Сакарья Адиль Оксюз был задержан сразу после попытки переворота, однако затем освобожден и сейчас находится в розыске.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в Гюленистской террористической группы (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. В результате попытки переворота погибли более 250 человек.