Консультации о визовом вопросе между Турцией и Россией запланированы на осень

Российско-турецкие консультации об упрощении визового режима для отдельных категорий граждан запланированы на осень, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.



«Наиболее подходящей профессиональной площадкой для обсуждения визовых вопросов являются двусторонние консультации экспертов по консульской проблематике. И проведение подобных консультаций консульских экспертов запланировано на осень», — сказала Захарова.



Она напомнила, что по итогам переговоров глав МИД РФ и Турции было решено создать механизм по выработке договоренностей об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий граждан.