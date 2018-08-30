Министры обороны Турции и России обсудили Сирию и региональную безопасность

Министры обороны Турции Хулуси Акар и России Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию в Сирии, региональную безопасность и двустороннее сотрудничество, сообщает в четверг агентство Anadolu.



Во второй половине августа Акар дважды посещал Москву для переговоров с Шойгу.



Как сообщали в Минобороны РФ, тогда министры обсуждали темы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество, особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии.



На встрече 24 августа российской стороной Акару были переданы предложения по урегулированию ситуации на северо-западе Сирии.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.