Турция и Молдова перейдут к поездкам без загранпаспортов

Турция и Молдова готовятся утвердить поездки между двумя странами без заграничных паспортов, заявил вице-президент Фуат Октай в четверг.

«Сейчас между странами действует взаимный безвизовый режим, но этого недостаточно. Мы завершили юридический процесс по внедрению поездок по национальным ID карточкам», — сказал Октай в ходе празднования 27-ой годовщины независимости Молдовы в Анкаре.

Вице-президент добавил, что нововведение вступит в силу в ближайшее время и будет способствовать укреплению дружбы между странами и развитию связей в сфере туризма.

«Турция – наш стратегический партнер. Каждый год отношения между Турцией и Молдовой только укрепляются», — заявил посол Молдовы в Турции Игорь Болбочану.

Ранее подобное соглашение Турция достигла с Украиной. Оно вступило в силу 1-го июня прошлого года.