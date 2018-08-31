Макрон призвал развивать сотрудничество ЕС с Турцией и Россией

Стратегическое партнерство ЕС с Турцией и Россией позволит в долгосрочной перспективе стабилизировать отношения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки.

По словам французского лидера, интерес и стратегическое видение ЕС должны заключаться в наличии стратегического партнерства с ближайшими соседями, в том числе в оборонной сфере.

«Наш интерес иметь стратегическое партнерство, как с Турцией, так и с Россией, которое позволяет стабилизировать отношения с Евросоюзом в долгосрочной перспективе и сделать их более крепкими и содержательными», — сказал Макрон