Турция и Нидерланды договорились назначить послов «как можно скорее»

Турция и Нидерланды достигли договоренности о скорейшем назначении послов, отозванных из-за дипломатического кризиса между двумя странами, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.



«Встретился с моим нидерландским коллегой Стефом Блоком в Вене. В соответствии с решением о нормализации наших отношений, мы договорились как можно скорее назначить послов», — написал Чавушоглу в Twitter.

Точная дата назначения послов не уточняется. Чавушоглу также отметил, что Блок посетит с официальным визитом Турцию в начале октября.



Отношения Турции и Нидерландов ухудшились в марте 2017 года после отмены визита Чавушоглу в Нидерланды. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум в Турции.

Кроме того, добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что примет ответные меры.



После этого, в марте 2017 года, турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. В феврале 2018 года МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла.