Президент Эрдоган провел переговоры с лидером Кыргызстана в Бишкеке

В Бишкеке прошли переговоры президентов Турции и Кыргызстана Реджепа Тайипа Эрдогана и Сооронбая Жээнбекова.

Встреча глав государств прошла в рамках трехдневного визита Эрдогана в Кыргызстан.

«Стратегическое партнерство Кыргызстана и Турции отвечает национальным интересам обеих стран. Мы должны приложить все усилия, чтобы добиться реализации ранее намеченных целей по повышению объема торгового оборота между странами до 1 миллиарда долларов в год», — заявил Жээнбеков.



Он также отметил важность сотрудничества в целях противостояния глобальным вызовам и угрозам в регионе. «По этим направлениям мы готовы к взаимодействию и усилению развития военного и военно-технического сотрудничества», — заявил глава Кыргызстана.



Со своей стороны Эрдоган отметил, что объемы взаимной торговли между странами не отвечают возможностям двух стран: «Я хотел бы обратить внимание на объём торг между Кыргызстаном и Турцией. Он очень и очень низок относительно того, чего он бы мог достичь», — сказал он, призвав киргизскую сторону продолжить поддержку предпринимателей.



Эрдоган также поднял вопрос необходимости увеличения авиарейсов между Кыргызстаном и Турцией.

Переговоры лидеров двух стран продолжились 1 час 20 минут в закрытом для прессы режиме.

Президента Турции в ходе визита в Кыргызстан сопровождают супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр труда, соцуслуг и семьи Зехра Зюмрют Селджук, министр торговли Рухсар Пекджан и министр по делам молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу.

В рамках визита Эрдоган примет также участие в четвертом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Кыргызстан.

Кроме того, глава турецкого государства примет участие в VI саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который пройдет в городе Чолпон-Ата и в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников.