Турция осудила решение США о прекращении финансирования БАПОР

Анкара разочарована решением США о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), это нанесет ущерб поиску урегулирования палестинской проблемы и стабильности в регионе, говорится в заявлении МИД Турции в субботу.



Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в пятницу заявила журналистам, что США больше не будут делать взносы в БАПОР. Науэрт раскритиковала организацию работы БАПОР и то, как агентство распоряжалось выделенными средствами. Она отметила, что США активизируют обсуждение вопроса помощи беженцам с ООН, властями стран, принимающих их, а также заинтересованными международными игроками. Доля американских средств в ежегодном 1,2-миллиардном бюджете агентства составляла около 350 миллионов долларов.



«Прискорбное заявление о том, что США прекратят вносить взносы в БАПОР, вызывает большое разочарование… Решение США негативно скажется на жизни более 5 миллионов палестинцев, нанесет ущерб поиску урегулирования палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств, региональному миру и стабильности», — говорится в заявлении МИД Турции.



Отмечается, что с момента своего создания БАПОР является «одним из символов солидарности международного сообщества с угнетенным народом Палестины, выполняя функцию удовлетворения основных потребностей палестинских беженцев в самых различных сферах — от образования и здравоохранения до занятости».



«Турция, которая с самого начала проявляла полную солидарность с палестинским народом во всех областях в качестве председателя консультативной комиссии БАПОР, преисполнена решимости и впредь прилагать все усилия для оказания поддержки агентству… Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 27 сентября», — отмечается в документе.

БАПОР (англ. UNRWA) (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) — агентство ООН, занимающееся помощью палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Агентство было учреждено в соответствии с резолюцией 302 (IV) Генеральной Ассамблеи от 8 декабря 1949 года.

По данным БАПОР, на сегодняшний день общее число палестинских беженцев в мире составляет 5,9 миллионов человек.

Резолюция 194 СБ ООН требует от Израиля разрешить палестинским беженцам возвращение на место их постоянного проживания или компенсировать потерю имущества.