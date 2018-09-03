Эрдоган и Путин проведут двустороннюю встречу в Иране

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин проведут двустороннюю встречу в Иране, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Оба президента 7 сентября посетят с рабочим визитом Иран для участия во встрече глав стран-гарантов астанинского процесса по сирийскому урегулированию.

В Кремле также сообщили, что Путин на переговорах с Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани рассмотрит дальнейшие совместные усилия по обеспечению нормализации обстановки в Сирии.

«В ходе переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Эрдоганом будут рассмотрены дальнейшие совместные усилия по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется обсудить комплекс дополнительных мер для окончательной ликвидации очага международного терроризма, продвижение процесса политического урегулирования и решение гуманитарных вопросов, включая создание условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.