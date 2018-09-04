Турция и Украина договорились о сотрудничестве правоохранительных органов

Министры внутренних дел Турции и Украины Сулейман Сойлу и Арсен Аваков в Анкаре подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, торговлей людьми и киберпреступностью, сообщила во вторник пресс-служба украинского МВД.



«Документом предусматривается сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, незаконной переправкой мигрантов и торговлей людьми, киберпреступностью, отмыванием средств, полученных преступным путем, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью», — говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, Аваков заявил, что Украина наращивает сотрудничество с Турцией в вопросах противодействия терроризму.

«Украина поддерживает Турцию во всех видах борьбы с терроризмом. Мы имели очень содержательную встречу по вопросу взаимодействия в борьбе с таким видом преступлений. А декларация, которую мы подписали сегодня, обеспечит лучшее сотрудничество», — цитирует Авакова пресс-служба МВД.



Также Аваков рассказал о договоренности в военной сфере.

«Есть договоры о сотрудничестве пограничников, гвардии, полиции и спасателей. А также, я благодарю за сотрудничество в военной сфере. Сейчас мы реализуем крупный проект по модернизации вертолетов Ми-17. Это будет 18 вертолетов», — добавил он.

Кроме того, Аваков поблагодарил своего коллегу за позицию Анкары по Крыму.

«Турция никогда не признает аннексию Крыма Россией». Это фундаментальная и четкая позиция. Для нас это крайне важно», — написал глава МВД Украины в Twitter.

Крым, который является частью Украины, был оккупирован Россией в марте 2014 года по итогам вторжения российских войск на полуостров и незаконно проведённого под их присмотром «референдума».

Турция, как и большинство международного сообщества, не признала действий Москвы.