Германия будет работать над улучшением отношений с Турцией — глава МИД Германии

У Берлина есть четкая воля продолжать работу над улучшением отношений с Анкарой, заявил в среду глава МИД Германии Хайко Маас.



Он вылетит в среду в Турцию с двухдневным визитом.



«В связи с тесной связью между нашими обществами и нашими многогранными взаимными интересами у нас есть четкая воля активно продолжать работу над улучшением отношений. Я хочу внести вклад в это своим визитом в Турцию», — заявил министр, его цитирует МИД.



Маас добавил, что конструктивные отношения с Анкарой «входят в стратегические интересы Германии». Турция не просто «большой сосед, она важный партнер» ФРГ, традиционно хорошие отношения с которым «подверглись в последние годы многочисленным жестким испытаниям», указал министр.



В частности, по словам Мааса, развитие ситуации в Турции в области прав человека вызывает озабоченность в Германии, осложняет отношения между странами. Он пообещал, что эта тема будет поднята в ходе визита.

«В последние годы наши традиционно добрые взаимоотношения подверглись многочисленными жестким испытаниям», — добавил Маас.

Министр отметил, что намерен «открыто обсуждать эти темы».

Визит Мааса продлится по 6 сентября. В среду вечером он проведет политические переговоры в Анкаре, а в четверг примет участие в мероприятии в немецкой школе в Стамбуле.