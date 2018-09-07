Лидеры Турции, России и Ирана приняли декларацию по итогам саммита по Сирии в Тегеране

Лидеры России, Турции и Ирана приняли декларацию по итогам саммита по Сирии в Тегеране, заявил иранский президент Хасан Роухани.

«Сегодня мы приняли декларацию. Она открыто и откровенно определяет наш путь на дальнейшее взаимодействие. Мы будем продолжать свои усилия для установления стабильности и безопасности не только в Сирии, но и по всему региону», — сказал Роухани.

Россия, Иран и Турция продолжат взаимодействие для окончательного уничтожения боевиков террористических группировок, сообщается в декларации.

Лидеры стран-гарантов астанинских договоренностей — Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили широкий спектр вопросов в ходе саммита, связанных с Сирией, в частности тему ситуации в Идлибе.

«Погибли много наших солдат, мы приложили много усилий, но несмотря на это, ситуация (в Идлибе — ред.) подвергается различным рискам. Идлиб считается не только геополитическим для будущего Сирии, но и для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Эрдоган.

«Мы наблюдаем, что сирийский режим продолжает атаки на мирных жителей в Идлибе. И сегодня по нему ведутся бомбардировки. Их нужно прекратить, перемирие принесет большую пользу урегулированию. Сейчас снова началась волна беженцев, они идут к нашим границам. Это закончится большой гуманитарной драмой. Им некуда больше бежать, кроме Турции. Но у нас 3,5 миллиона беженцев, Турция не может больше принимать их», — добавил президент.

Сохранение статуса сирийского Идлиба как зоны деэскалации является жизненно необходимым, заявил Эрдоган.

Он отметил, что в ближайшее время генсек ООН, спецпосланник международной организации по Сирии, а также представители России, Турции и Ирана встретятся в Женеве.

«Эта встреча придаст новую динамику всему процессу. Наша цель, чтобы с участием в том числе Совбеза ООН Сирия наконец пришла к миру. Это цель не только трех наших стран, но и всего мирового сообщества», — добавил Эрдоган.

Турция считает, что возможно убрать боевиков из Идлиба, которые атакуют российскую базу в Хмеймиме, в другие районы, заявил президент.

«Считаем, что мы можем попробовать удалить эти элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму, в более далекие места», — заявил он.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран сохранит присутствие в Сирии, делает это по просьбе Дамаска.

«Настоящий саммит служит подходящей возможностью для обсуждения наших совместных усилий сейчас и в будущем. Принимая во внимание сложности сирийского кризиса, чтобы положить конец распространению огня, трем сторонам очень важно было достичь общих и принципиальных рамок как по территориальной целостности Сирии, (так и по вопросам) уважения суверенитета, правам сирийцев на определение судьбы своей страны», — сказал Роухани, выступая в пятницу в Тегеране в рамках трехсторонней встречи лидеров России, Турции и Ирана.

Он подчеркнул, что иранское присутствие в Сирии ни в прошлом, ни в будущем не направлено на то, «чтобы навязать свою волю кому-либо».

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо как можно быстрее перейти к содержательной работе по переходу Сирии к мирной жизни.



«Нам нужно сформировать третью часть конституционного комитета от представителей общественных организаций. Мне думается, что эта работа должна быть ускорена. Нужно как можно быстрее перейти к содержательной работе по политическому урегулированию», — сказал Путин.

Путин по итогам переговоров с лидерами Турции и Ирана также заявил, что стороны условились наращивать координацию по гуманитарной линии Сирии.

«Россия, Иран и Турция отводят важную роль скоординированным усилиям по улучшению гуманитарной ситуации в Сирии, восстановлению ее экономики и инфраструктуры, решению острых социальных проблем», — добавил российский президент.