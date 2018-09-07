Президент Эрдоган прибыл в Тегеран для участия в трехстороннем саммите по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Тегеран для участия во встрече с лидерами России и Ирана по Сирии.

Самолет с главой Турецкого государства на борту вылетел из аэропорта «Эсенбога» Анкары в 09:10 по турецкому времени.

Эрдогана в поездке сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак и глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун.

Ожидается, что лидеры стран-гарантов астанинских договоренностей обсудят широкий спектр вопросов, связанных с Сирией, в частности тему ситуации в Идлибе.

Кроме того, состоится обмен мнениями по шагам в сфере политического урегулирования в Сирии.

По итогам переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Рухани состоится совместная пресс-конференция.

В рамках саммита в Тегеране запланирована встреча Эрдогана и Путина.

Первая трехсторонняя встреча лидеров Турции, России и Ирана состоялась 22 ноября 2017 года в Сочи, вторая – четвертого апреля 2018 года в Анкаре.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.