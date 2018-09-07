Турция и Нидерланды назначили послов в рамках нормализации отношений — МИД

Турция и Нидерланды назначили послов в соответствии с соглашением о нормализации отношений, говорится в заявлении турецкого МИД.



«Турция и Нидерланды произвели назначение послов в соответствии с соглашением о нормализации отношений. Шабан Дишли был назначен послом Турции в Гааге с согласия нашего президента. Следующим шагом в нормализации отношений станет запланированный на первую неделю октября визит министра иностранных дел Нидерландов в Турцию», — говорится в заявлении.



Отмечается, что Анкара приветствует эти события и «надеется увидеть их позитивное воздействие на отношения с Нидерландами, с которыми Турция поддерживает связи на протяжении более 400 лет, а также на процесс ее вступления в ЕС».



Отношения Турции и Нидерландов ухудшились в марте 2017 года после отмены визита Чавушоглу в Нидерланды. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум в Турции.

Кроме того, добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что примет ответные меры.



После этого, в марте 2017 года, турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. В феврале 2018 года МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла.