Турция и Украина договорились о совместном патрулировании Черного моря

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий береговой охраны Турецкой Республики Ахмет Кендир договорились о совместном патрулировании Черного моря силами двух стран, сообщила в четверг пресс-служба МВД .



«С командующим береговой охраны Турции проводим серьезные консультации и работу по совместным действиям с нашими пограничниками, механизмам мониторинга и оперативного реагирования, совместным группам. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море», — приводит слова Авакова пресс-служба МВД.



Аваков подчеркнул, что сейчас ведутся наработки по формату совместных действий береговой охраны Турции и украинских пограничников.

«Мы обсуждаем механизмы мониторинга пространства и совместное принятие решений по тем или иным ситуациям», — заявил глава МВД Украины.