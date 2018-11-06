Изоляция Ирана опасна и неразумна — глава МИД Чавушоглу

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу раскритиковал во вторник решение США возобновить санкции против Ирана.

«Турция в принципе выступает против санкций, и мы не считаем, что какой-либо результат может быть достигнут посредством санкций», — сказал он.

«Загонять Иран в угол — неразумно, изолироваь Иран — опасно, а наказызвать иранский народ — несправедливо».

Назвав решение «односторонним», глава МИД призвал Вашингтон найти другие, более рассудительные решения.

«Я считаю, что вместо санкций, диалог и взаимодействие намного более полезны, и это наш принцип», — подчеркнул Чавушоглу.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступают в силу 5 ноября.

США предоставили восьми странам временное освобождение от санкций против Ирана по вопросу импорта нефти.