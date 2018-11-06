Отношения Турции и Украины построены на доверии и дружбе — Порошенко

Украина и Турция обсудили кооперацию между оборонными комплексами в сфере БПЛА

Между Украиной и Турцией сформирована атмосфера полного доверия и дружбы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью агентству «Анадолу» в ходе визита Анталью.

Президент прокомментировал отношения Турции и Украины, двустороннее сотрудничество в сфере обороны и безопасности, ситуацию в Крыму и на Донбассе, «раскол» в православной церкви.

По его словам, главы Турции и Украины едины во мнении по вопросу значимости соглашения «О свободной торговле», который страны планируют подписать до конца нынешнего года

Порошенко подчеркнул значимость развития связей с Турцией на высоком уровне.

По его словам, Совет стратегического сотрудничества высшего уровня Украина-Турция является ключевым инструментом развития связей.

Президент поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за четкую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

«Турция заняла решительную позицию по вопросу незаконной аннексии Крыма. Турция и Украина также ведут интенсивный диалог в связи с ситуацией вокруг крымских татар. В этой связи отношения с Турцией играют ключевую роль для обеспечения мира и стабильности в регионе», — сказал Порошенко.

Украинский лидер сообщил, что в рамках визита в Турцию обсудил ряд значимых вопросов в сферах безопасности, обороны, технического сотрудничества. По его словам, сторонам удалось достичь значительного прогресса.

«Украина приобретает в Турции различную оборонную продукцию, в том числе авиационной и танковой промышленности. Таким образом, Украина демонстрирует свое доверие оборонной промышленности Турции», — сказал Порошенко.

Украина в самые трудные для нее времена чувствовала поддержку турецких партнеров, отметил глава государства.

Президент также подчеркнул важность активной роли Турции в вопросе поддержки реализации Целевого фонда НАТО-Украина.

«Могу сказать, что невозможно представить себе лучших отношений, чем те, что сложились между двумя нашими странами, народами и лидерами. Это объясняется тем, что между Украиной и Турцией сформирована атмосфера полного доверия, поддержки и дружбы», — сказал Порошенко.

По его словам, эти отношения не ограничиваются лишь политикой, безопасностью или обороной.

«Нам очень важна твердая и принципиальная позиция Турции по вопросу поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, по непризнанию аннексии Крыма Российской Федерацией, поддержка наших братьев — крымских татар, их защита, четкая координация действий, в том числе в международных организациях. Позиция Турции играет чрезвычайно важную роль и в поддержании мира и стабильности в регионе Черного моря», - сказал Порошенко.

Президент также коснулся темы деоккупации Крыма и шаги Украины по этому вопросу.

«Киев задействует все юридические инструменты, чтобы заставить Россию покинуть Крым, начиная с резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и заканчивая обращением в Международный суд», — сказал Порошенко.

Глава государства отметил важную роль Турции в вопросе освобождения украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных украинских территориях.

«Президент Эрдоган посодействовал освобождению двух лидеров крымских татар — Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза», — сказал Порошенко.

По его словам, сотрудничество Турции и Украины в вопросе освобождения политзаключенных, задержанных российской стороной, будет продолжено.

«Крымские татары продолжают сотрудничать с целью освобождения украинцев в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса», — сказал Порошенко.

По его мнению, Киев предпринял все необходимые дипломатические и политические шаги для возвращения Крыма в состав Украины.

«Уверен, что Крым вновь вернется в состав Украины», — заявил Порошенко.