Санкции США против Ирана нарушают мировой баланс — Эрдоган

Турция не считает возобновление санкций против Ирана со стороны США правильным шагом, заявил во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не находим эти санкции правильными. Этот шаг направлен на то, чтобы нарушить баланс в мире», — сказал Эрдоган репортерам после обращения к парламентской группе правящей Партии справедливости и развития (AK Parti).

По словам турецкого лидера, санкции США против Ирана «противоречат нормам дипломатии и международного права».

«Мы не хотим жить в империалистическом мире. Мы не хотим жить в мире с империалистическим давлением. Мы хотим мира, в котором люди живут в мире и спокойствии», — подчеркнул Эрдоган.

На сегодняшний день, как заявил президент, Турция закупает у соседнего Ирана 10 миллиардов кубометров газа в год, что является пятой частью всего турецкого импорта газа.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступают в силу 5 ноября.

США предоставили восьми странам, включая Турцию, временное освобождение от санкций против Ирана по вопросу импорта нефти.