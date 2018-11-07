В Лаосе открылось посольство Турции

Глава МИД Мевлют Чавушоглу принял участие в церемонии открытия посольства Турции в Лаосе.

В церемонии открытия дипмиссии приняли участие глава МИД Лаоса Салымсай Коммасит, министр промышленности и торговли азиатской страны Пхонсена Хеммани, глава Комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи (парламента) Лаоса Аексаванг Вонгвичит, а также посол Турции во Вьентьяне Ахмет Идем Акай.

Чавушоглу отметил, что является первым министром иностранных дел Турции, совершившим визит в Лаос.





«Отныне посольства Турции действуют во всех странах-участницах АСЕАН. В прошлом году Турция стала секторальным партнером по диалогу с АСЕАН. АСЕАН и азиатский регион важны для Турции», — сказал глава турецкой дипломатии.

По словам Чавушоглу, после открытия посольства во Вьентьяне число дипломатических миссий Турции в мире достигло 240.

По числу дипмиссий Турция занимает пятое место в мире, констатировал глава дипломатии.

«Анкара планирует в течение двух лет довести этот показатель до 269. Для Турции важно выстраивать международные отношения по принципу взаимной выгоды», — добавил министр.