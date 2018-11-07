Поддержка PYD/YPG равносильна пособничеству РКК — пресс-секретарь президента

Турция призывает США прекратить поддержку террористической организации «Отрядов народной самообороны» (YPG). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын по итогам заседания Кабинета министров страны.

«Поддержка PYD и YPG равносильна прямому или косвенному пособничеству террористической организации РКК», — сказал он.

По его словам, позиция Вашингтона по отношению к PYD/YPG является проявлением двойных стандартов в борьбе с терроризмом. «Турция не приемлет разделения террористических организаций на «плохих» и «хороших», — отметил Калын.

Представитель президента подчеркнул, что «турецкое государство и впредь со всей решимостью будет бороться с террористической угрозой, независимо от того, исходит ли она извне или изнутри».

«Наше фундаментальное ожидание от США, которые являются нашим союзником по НАТО, страны, которую мы рассматриваем в качестве стратегического партнера, заключается в том, чтобы они полностью прекратили сотрудничество PYD и YPG — сирийским ответвлением террористической организации», — сказал он.

Калын назвал нерациональными попытки США представить PYD и YPG легитимной, не имеющей отношения к терроризму и РКК организацией. При том он напомнил, что ранее США признали PYD и YPG сирийским ответвлением РКК.

Также пресс-секретарь назвал необоснованными утверждения о том, из-за мер против PYD/YPG Турция ослабила борьбу с другой террористической организацией — ДАЕШ.

Говоря о противодействии Гюленистской террористической группе (FETÖ) Калын отметил, что Турция продолжает широкомасштабную борьбу против террористической организации по всему миру. «В этом вопросе не может идти речи даже о малейших уступках», — подчеркнул он.

«Число стран, закрывших школы FETÖ после попытки госпереворота 15 июля, достигло 21. Это большое достижение для турецкой дипломатии», — констатировал пресс-секретарь турецкого президента.

«Мы призываем страны, которые воодушевляют FETÖ, предоставляют для нее площадку и делают вид, что не замечают ее деятельности, занять однозначную позицию по отношению к этой террористической организации», — заключил представитель главы турецкого государства.