США не признают YPG террористической группой — спецпред по Сирии

США не признают «Отряды народной самообороны» (YPG) террористической организацией, заявил в среду спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.

«Наша позиция по поводу PKK ясна. YPG же в отличие от PKK террористической организацией мы не признаем. Мы никогда этого не делали», — отметил Джеффри.

В то же время, он заявил, что США понимают беспокойство Турции в вопросе связи между PKK и YPG.

«Вот почему мы очень осторожны. В первую очередь, мы сообщаем Турции что мы делаем и почему», — заявил Джеффри.

По его словам, США сделают все, чтобы с севера Сирии ничего не угрожало безопасности Турции.

Спецпредставитель также отметил, что Турция разделяет позицию США по необходимости политического решения конфликта.

«Турция — одна из участниц недавнего четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле. Итоги этого саммита приветствовали и США. Анкара не довольна присутствием Ирана в Сирии. Турция также настроена против режима Башара Асада. Все эти моменты свидетельствуют о наличии точек соприкосновения в позициях Анкары и Вашингтона по сирийскому конфликту», — сказал Джеффри.

YPG является вооруженным крылом партии «Демократический союз» (PYD) — сирийского филиала террористической группы PKK.

Нахождение YPG в северной Сирии уже давно является предметом напряженных споров между Анкарой и Вашингтоном. Турция настаивает на том, чтобы находящиеся там террористы YPG ушли из регионов, граничащих с ней.