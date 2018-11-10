Турция передала аудиозаписи по делу Хашкаджи Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании — Эрдоган

Турция передала аудиозаписи, связанные с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании, заявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции призвал Эр-Рияд прояснить дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Убийцы саудовского журналиста находятся в числе 18 лиц, арестованных в Саудовской Аравии. Не стоит искать их где-либо еще, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Стамбуле перед вылетом в Париж.

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что власти Саудовской Аравии знают имя убийцы или убийц Хашкаджи.

«Преступники находятся в числе 15 лиц, прибывших в Стамбул за день до убийства в саудовском генкосульстве. Уверен, что допрос этих лиц выявит истину», — подчеркнул президент.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства

Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.