Эрдоган побеседовал с Трампом в ходе официального ужина в Париже

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в ужине, который дал в музее Орсэ президент Франции Эмманюэль Макрон в честь глав государств и правительств ряда стран.





Президент Турции, его супруга Эмине Эрдоган, главы государств, правительств и руководители международных организаций, прибывшие во Францию на торжества, посвящённые 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, перед ужином посетили выставку картин Пикассо (Picasso Bleu et Rose).





Президент Турции и его супруга по прибытии в музей Орсэ поприветствовали сотрудников местных и турецких СМИ.

В ходе осмотра экспозиции выставки президент Эрдоган и его супруга побеседовали с президентом Молдовы Игорем Додоном и его супругой Галиной Додон.





На совместном ужине, который дал президент Франции, президент Турции побеседовал с сидящим рядом с ним президентом США Дональдом Трампом.

Президенты Турции и США обсудили расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Белый Дом.

Встреча прошла на ужине в Париже, который был организован президентом Франции Эмманюэлем Макроном для иностранных гостей. Фотографии были опубликованы на официальном сайте президента Эрдогана.