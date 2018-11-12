Граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана смогут 90 дней находиться в Турции без виз

Турция продлила срок безвизового пребывания на своей территории для граждан Казахстана, Узбекистана и Таджикистана в три раза — до 90 дней. Об этом сообщило в понедельник информагентство «Азия-плюс».

«Турция увеличила срок безвизового пребывания для граждан трех государств Центральной Азии — Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Теперь граждане этих трех стран смогут находиться в Турции без визы до 90 дней в течение каждых шести месяцев (180 дней), вместо ныне действующих 30 дней», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соответствующий указ, подписанный Эрдоганом, вступит в силу в течение недели.

В настоящий момент граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана могут находиться в Турции без виз не более 30 дней. При этом для граждан Туркмении этот порядок сохранится.