Канада прослушала аудиозаписи по делу Хашкаджи — Трюдо

Турецкие и канадские спецслужбы находятся в тесном контакте по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил в понедельник в Париже премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Трюдо сообщил, что ранее обсудил этот вопрос с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Разведслужбы Канады тесным образом работают с турецкой разведкой, и Канада была полностью проинформирована о том, что должна была раскрыть Турция. У меня несколько недель назад, а также здесь, в Париже, состоялся разговор с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, мы кратко поприветствовали друг друга, и я поблагодарил его за решительную реакцию по ситуации с Хашкаджи», — приводит агентство Рейтер слова Трюдо.

Премьер-министр также добавил, что канадские спецслужбы прослушали предоставленные Турцией записи, но отметил, что лично их не слышал.

В субботу Эрдоган перед вылетом во Францию заявил, что власти Саудовской Аравии знают имена убийц или убийцы саудовского журналиста. Кроме того, президент сообщил, что Турция предоставила Великобритании, Германии, Саудовской Аравии и США аудиозапись, касающуюся убийства Хашкаджи.

Ранее канадские СМИ писали, что Канада вместе с другими странами обсуждает ситуацию вокруг убийства Хашкаджи и возможное решение в отношении Саудовской Аравии.

Турецкая сторона также проинформировала Германию о ходе расследования по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сказал на брифинге представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, разведки двух стран обменялись соответствующей информацией, и общественность не была об этом проинформирована, как того требуют инструкции.

Саудовский журналист, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных королевства, личности которых не раскрываются. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование, а Эрдоган назвал убийство Хашкаджи тщательно спланированным.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено.Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.