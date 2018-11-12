Путин примет участие в церемонии завершения строительства морской части «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии по случаю завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

Об этом в интервью газете «Известия» сообщил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

В торжественной церемонии, которая состоится в Стамбуле 19 ноября также примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, сказал Ушаков.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее — к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 километров, сухопутного участка по турецкой территории — 180 километров.

Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — на рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность прокачки каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.