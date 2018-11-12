Турция назвала «недопустимыми» утверждения главы МИД Франции

Анкара считает неприемлемыми заявления главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом информагентству AFP сказал руководитель управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Утверждения главы МИД Франции о том, что президент Турции «играет в политические игры» недопустимы. Нельзя забывать о том, что если бы не решительные действия Турции, то убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи было бы скрыто», — отметил Алтун.

По его словам, утверждения главы французской далеки от действительности.

Турция проинформировала многие страны, в том числе и Францию, о ходе расследования по делу Хашкаджи, что является показателем желания раскрыть преступление, подчеркнул Алтун.

«24 октября стенограмма аудиозаписей по делу об убийстве Хашкаджи была передана представителю разведслужб Франции. Если инстанции Франции не делятся друг с другом информацией, то это проблема Парижа, а не Анкары», — подчеркнул представитель администрации президента Турции.

По его словам, Турция продолжает расследовать дело об убийстве саудовского журналиста с целью раскрытия всех деталей преступления. В числе прочих выясняется заказчик убийства.

Анкара призывает все мировое сообщество, особенно Францию, предпринять необходимые шаги для достижения данной цели, сказал Алтун.