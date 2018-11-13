Атаки Израиля на сектор Газа демонстрируют его тираническую позицию — представитель президента Калын

Атаки Израиля на сектор Газа лишний раз демонстрируют его беззаконную, тираническую и оккупантскую позицию, заявил во вторник официальный представитель президента Ибрахим Калын.

Он также призвал Израиль немедленно прекратить нападения на палестинцев в Газе.

«Международное сообщество, которое молчит о нападениях Израиля, должно взять на себя ответственность и действовать», — заявил Калын.

Пресс-секретарь Эрдогана подчеркнул, что единственным решением палестино-израильского конфликта является учет принципа «два государства для двух народов».

«Власти Израиля не согласны с данным подходом и пытаются саботировать процесс урегулирования. Ни одно решение, игнорирующее независимость и безопасность палестинского народа, не может быть принято. Палестинский народ не одинок и не беспомощен», — сказал Калын.

Пресс-секретарь также выразил соболезнования палестинскому народу в связи с гибелью людей, поделал выздоровления раненым. Турецкий народ всегда будет рядом с палестинцами в их борьбе, подчеркнул Калын.

Ранее по меньшей мере шесть палестинцев были убиты в результате бомбардировок Газы израильскими военными в понедельник ночью и вторник утром.