Аудиозапись убийства Хашкаджи шокировала разведслужбы Саудовской Аравии — Эрдоган

Сотрудник разведывательной службы Саудовской Аравии был шокирован услышанным на аудиозаписи убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил СМИ по возвращении из Парижа.

«Мы предоставили аудиозапись всем тем, кто попросил, наша разведывательная организация не пытается скрыть что-либо. Кроме Саудовской Аравии, запись также прослушали США, Франция, Канада, Германия и Великобритания. Офицер саудовской разведки был в шоке от того, что он на ней услышал», — заявил президент.

По словам Эрдогана, сотрудник разведслужбы королевства после услышанного сказал, что «у преступника, скорее всего, героиновая зависимость, потому что на такое способен только такой человек».

Кроме того, турецкий лидер заявил, что «наследный принц [Мухаммед бен Сальман] пообещал сделать все возможное, чтобы раскрыть данное преступление».

Саудовский журналист Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных королевства, личности которых не раскрываются.

Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование, а Эрдоган назвал убийство Хашкаджи тщательно спланированным.