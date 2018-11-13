Турция покинула проходящую в Италии конференцию по Ливии — вице-президент Октай

Делегация Турции во главе с вице-президентом Фуатом Октаем покинула во вторник проходящую в Палермо международную конференцию по Ливии в знак протеста.

«К сожалению, международное сообщество не сохранило единство сегодня утром. Добиться стабильности в Ливии будет невозможно до тех пор, пока отдельные страны продолжат использовать кризис в этой стране в своих интересах. Для Ливии необходимо менее сильное вмешательство извне. В отличие от остальных мы открыты к диалогу со всеми сторонами. Те, кто несут ответственность за происходящее сегодня в Ливии, не могут внести какой-либо позитивный вклад в ее восстановление. Любая встреча без Турции станет контрпродуктивной в вопросах разрешения ливийской проблемы. Мы считаем причиняющей ущерб и вводящей в заблуждение неформальную встречу, которая прошла сегодня утром, между некоторыми сторонами, выдающими себя за основных игроков в средиземноморском регионе. Турция с чувством глубокого разочарования покидает конференцию по Ливии», — заявил Октай.

Ранее во вторник утром на полях конференции в Палермо состоялась встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева, президентов Египта и Туниса Абделя Фаттаха ас-Сиси и Бежи Каида ас-Себси, главы Европейского совета Дональда Туска и главы МИД Франции, спецпредставителя генсека ООН Гасана Саламе и двух ливийских лидеров — Халифы Хафтара и Фаина Сараджа. В ней не участвовали представители турецкой делегации.

Международная конференция высокого уровня по урегулированию в Ливии с понедельника проходит в итальянском городе Палермо. Форум проводится по инициативе итальянского правительства и лично премьер-министра Джузеппе Конте. В нем принимают участие высокопоставленные делегации североафриканских стран Средиземноморского региона, РФ, США, а также самой Ливии.