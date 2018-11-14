Отношения США с террористами YPG являются «временными и тактическими» — чиновник

Союз США с сирийским филиалом террористической группы PKK — «Отрядами народной самообороны» (YPG) является «временным, тактическим и транзакционным», сказал Daily Sabah высокопоставленный чиновник из США.

«Существует принципиальное различие между нашими временными, тактическими и транзакционными отношениями с YPG в контексте борьбы с [ДАЕШ] и нашими отношениями с Турцией, союзником по НАТО. Обе страны взяли на себя обязательства по договору НАТО. Это не подлежит сравнению», — заявил он.

Представитель Вашингтона добавил, что правительство США никогда не позволит образования нового государства внутри Сирии.

По его словам, США понимают позицию Турции об угрозах ее безопасности с севера Сирии к востоку от реки Евфрат.

США продолжает оказывать логистическую и военную поддержку альянсу «Сирийские демократические силы» (SDF), костяк которых составляют террористы YPG. Данная поддержка уже давно является предметом напряженных споров между Анкарой и Вашингтоном.

США объясняют отношения с YPG потребностью в борьбе против ДАЕШ на земле, в то время как Турция настаивает на том, что США следует искать помощи у своих союзников по НАТО.