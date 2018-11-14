Турция потребовала выдачу 452 членов FETÖ от 83 стран — глава МИД

Турция направила требование об экстрадиции сотен людей, подозреваемых в связях с Гюленистской террористической группы (FETÖ). Об этом в среду сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«В рамках расследований заграничных структур FETÖ были подготовлены документы по экстрадиции 452 человек. Они были отправлены в 83 страны, в которых были найдены (подозреваемые)», — заявил Чавушоглу.

По словам министра, Германия — одна из стран, которые далеки от удовлетворения требований Турции относительно членов FETÖ.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в Гюленистской террористической группы (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. В результате попытки переворота погибли более 250 человек.

На протяжении многих лет FETÖ строила обширную международную сеть, с помощью которой зарабатывала деньги. Частные школы, которые используются для вербовки, являются важной частью внешних структур FETÖ.