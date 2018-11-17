США должны прекратить сотрудничество с YPG — министр обороны

Анкара обеспокоена фотографиями, на которых запечатлены американские военнослужащие вместе с террористами сирийского филиала террористической группы PKK — «Отрядами народной самообороны» (YPG). Об этом сказал министр национальной обороны Хулуси Акар на встрече с американскими сенаторами в канадском Галифаксе, куда прибыл для участия в Международном форуме по безопасности.

Турция ожидает, что Вашингтон выполнит свое обещание и прекратит сотрудничество с террористами YPG, сказал министр.

«Эти снимки были опубликованы в турецких СМИ и вызвали обеспокоенность народа. Фотографии нанесли ущерб имиджу США и американских военных в глазах турецкого народа. Анкара считает неприемлемыми продолжающиеся поставки террористам YPG оружия и боеприпасов, несмотря на ликвидацию большей части боевиков ДАЕШ в Сирии», — сказал Акар.

По его словам, Турция никогда не позволит создать террористический коридор у своей южной границы.

Министр также коснулся требования Турции об экстрадиции из США Фетуллаха Гюлена и пособников возглавляемого им террористического течения FETÖ.

Глава ведомства напомнил, что Турция передала США 85 папок с многочисленными досье на террористов. При необходимости Анкара готова предоставить дополнительную информацию, отметил Акар.

Во встрече с Акаром приняли участие сенатор от Арканзаса Джон Николс Бузмен, сенатор от Южной Дакоты Майкл Раундз, сенатор от Миссисипи Рождер Уикер, сенатор от Небраски Деб Фишер, сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин, сенатор от Виргинии Тим Кейн, а также Синди Маккейн, вдова сенатора Джона Маккейна.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.