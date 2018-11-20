Министр обороны и глава разведки встретились с Шойгу в Сочи

Министр обороны Хулуси Акар и руководитель Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан провели во вторник встречу с главой российского оборонного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу.

Стороны обсудили региональные процессы, в том числе ситуацию в Идлибе, в рамках российско-турецких договоренностей.

«Рады приветствовать вас в Сочи. Вынуждены были пригласить вас, так как складывающаяся обстановка в Сирии требует нашего незамедлительного решения и обсуждения тех вопросов, которые назрели. Та динамика, которую мы набрали после подписания документов в Сочи по Идлибу, требует поддержки, чтобы, не сбавляя темпа, решить оставшиеся вопросы», — сказал Шойгу на встрече в Акаром в Сочи.

Демилитаризованная зона была создана в Идлибе согласно российско-турецкому меморандуму, подписанному в Сочи 17 сентября по итогам переговоров президентов России и Турции.

Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять мобильные патрульные группы турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

Также Турция укрепит наблюдательные пункты по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе.