Казахстан выразил готовность принять саммит лидеров Турции, России и Ирана по Сирии

Казахстан готов принять у себя очередной саммит глав государств-гарантов астанинского формата — Турции, России и Ирана. Об этом заявил в среду президент республики Нурсултан Назарбаев.



«Мы поддерживаем продолжение астанинского формата, за которое выступает сирийское правительство и оппозиция. Такое согласие мы дали на следующий раунд переговоров. Поддерживаем усилия по формированию сирийского конституционного комитета под эгидой ООН», — сказал Назарбаев на встрече с дипломатическим корпусом.



Он напомнил, что в конце ноября в Астане пройдет одиннадцатый раунд переговоров по Сирии.



«Мы также готовы принять у себя очередную встречу глав государств (гарантов — ред.) астанинского процесса», — сказал Назарбаев.

В Астане состоялись девять раундов переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Главным результатом встреч в столице Казахстана стало создание зон деэскалации, которые позволили снизить уровень насилия в стране. Последняя встреча в астанинском формате на высоком уровне прошла в Сочи 30-31 июля. Планируется, что 11-й раунд межсирийских переговоров пройдет в Астане 28-29 ноября.

Ранее президенты Турции, России и Ирана провели три трехсторонних саммита по Сирии, по одному в каждой из стран.