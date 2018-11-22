Суд по убийству Хашкаджи должен пройти в Турции — глава МИД Чавушоглу

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону Сирию, дело Хашкаджи и двусторонние отношения

Трамп не хочет слушать «ужасную запись» расправы над Хашкаджи

Суд по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи должен пройти в Турции, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара ожидает, что Эр-Рияд будет сотрудничать в расследовании убийства журналиста.

«Арестованных в Саудовской Аравии по делу Джамаля Хашкаджи должны судить в Турции. Анкара проинформировала саудовскую сторону о необходимости сотрудничества по данному вопросу», — сказал Чавушоглу.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, расследование должно проходить в соответствии с турецким законодательством. несмотря на то, что преступление было совершено на территории генконсульства, подчеркнул министр.

Чавушоглу напомнил, что власти Саудовской Аравии до сегодняшнего дня делали разные противоречивые заявления по делу Хашкаджи.

По его мнению, последнее заявление Генпрокуратуры Саудовской Аравии можно считать шагом вперед, однако этого недостаточно.

«Турция до сегодняшнего дня без колебаний принимала предложения саудовской стороны о сотрудничестве, делилась всей полученной информацией. Когда генпрокурор Саудовской Аравии прибыл в Стамбул, его ознакомили со всеми документами и информацией, собранной в рамках расследования. Однако саудовская сторона не сделала ни одного заявления, не предоставила никакой информации», — заявил Чавушоглу.

Чем дольше затягивается процесс, тем большее давление оказывает мировая общественность на Турцию и ООН, сказал министр.

Важно и то, что три докладчика направили письмо генсеку ООН с требованием начать независимое расследование под патронажем всемирной организации, добавил он.

Дело Хашкаджи

Известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства.

Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.