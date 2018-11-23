Дорожная карта по Манбиджу должна быть реализована до конца года – Чавушоглу

Дорожная карта по сирийскому Манбиджу реализуется с опозданием, и Анкара ожидает, что Вашингтон выполнит свои обязательства в этом вопросе до конца года. Об этом сказал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, в ходе визита в США он обсудил с американскими властями шаги, которые стороны договорились предпринять по ситуации в районе Манбидж к востоку от реки Евфрат в Сирии.

По его словам, американская сторона выразила обеспокоенность в связи с тем, что Турция отвечает на обстрелы с территории соседних стран.

«Турецкая делегация, со своей стороны, дала понять, что примет все необходимые меры для ликвидации угроз, исходящих с территории соседних стран», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД отметил, что террористы YPG (сирийская ветвь PKK), поддерживаемые США, значительно активизировались к востоку от Евфрата.

«Кто бы ни поддерживал YPG, кто бы ни стоял за террористами, Турция будет принимать все необходимые меры до тех пор, пока сохраняется угроза ее территории», — сказал Чавушоглу.

Министр также прокомментировал решение США организовать наблюдательные пункты на границе Сирии и Турции.

«Если это решение принято с целью защиты YPG, то оно не поможет ни террористам, ни США. Турция сделает все возможное для ликвидации угрозы, исходящей с территории соседних стран», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД также сообщил, что Анкара информирует Вашингтон перед тем, как ответить на обстрелы своей территории из Сирии.

«Конечно же, Турция против противостояния военных двух стран, но и США как ее союзник не должны ставить под угрозу отношения с Анкарой ради террористов», — отметил Чавушоглу.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Договоренности Анкары и Москвы по Идлибу

Российско-турецкий меморандум по сирийскому Идлибу «хорошо реализуется», также отметил Чавушоглу.

«Необходимо предпринять дополнительные меры безопасности на автомобильных трассах М4 и М5 [в Идлибе]... В настоящий момент меморандум по Идлибу очень хорошо реализуется. Без политического урегулирования предпринимаемые нами шаги не смогут обеспечить постоянное прекращение огня», — сказал он.

Согласно российско-турецкому меморандуму, подписанному в Сочи 17 сентября по итогам переговоров президентов России и Турции, демилитаризованную зону глубиной 15-20 км в Идлибе планировалось создать к 15 октября.