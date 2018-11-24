Министры обороны Турции и России обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Министры обороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, сообщает Агентство Анадолу.



«Глава министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудили региональную безопасность, вопросы технических и тактических мер для ее поддержания. Собеседники также договорились продолжить совместную работу для обеспечения стабильности в сирийских городах Идлиб и Талль-Рифат», — говорится в сообщении агентства.



По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.