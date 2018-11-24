Турция обеспокоена планами США по установке наблюдательных пунктов в Сирии — министр обороны

Министр обороны Хулуси Акар заявил, что Турция обеспокоена в связи с планами США установить наблюдательные пункты на севере Сирии.



Министр отметил, что Анкара неоднократно выражала обеспокоенность США в связи с планами по организации американских наблюдательных пунктов в Сирии. Подобные меры еще больше усложнят непростую ситуацию в регионе, добавил он.



Как отметил министр, в воскресенье на полях форума в Канаде он обсудил вопрос о намерениях США установить наблюдательные пункты в Сирии с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефом Данфордом.



«Мы заявили, что наблюдательные пункты, которые военные США планируют установить на сирийской границе, будут иметь негативное влияние… в ходе наших дискуссий мы отметили, что может создаться впечатление, что «военные США каким-либо образом защищают террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG — сирийская ветвь PKK), и прикрывают их».



Ранее сообщалось, что американский министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о намерениях США установят наблюдательные пункты на севере Сирии. По данным издания, США намерены сделать это в связи с обеспокоенностью Турции по поводу отношений Вашингтона с боевиками YPG. Мэттис отметил, что установка наблюдательных пунктов не потребует отправки дополнительного военного контингента США в Сирию.



Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии боевикам YPG.