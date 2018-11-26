Турция обеспокоена событиями в Черном море — МИД

Турция обеспокоена событиями в Черном море с участием Украины и России, заявило в понедельник министерство иностранных дел.

«Мы следим за развитием событий и ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе. С обеспокоенностью узнали о том, что по кораблям, принадлежащим Украине, был открыт огонь, есть раненые. Подчеркиваем, что необходимо обеспечить беспрепятственный проход кораблей страны черноморского региона через Керченский пролив», — говорится в сообщении министерства.

Анкара призывает проявлять уважение к международному праву и избегать шагов, ставящих под угрозу мир и стабильность в регионе, действуя в рамках здравомыслия для недопущения роста напряженности, отмечается в заявлении МИД.

Ранее, пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в порт Керчи, сообщили в ФСБ.